Воронежский «Буран» будет участвовать в чемпионате ВХЛ

Воронежский «Буран» в новом сезоне будет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Список команд опубликовали на официальном сайте.

Напомним, вопрос о статусе воронежского клуба не раз обсуждался болельщиками и экспертами. Команда регулярно испытывает финансовые проблемы, в прошлом сезоне ситуация дошла до того, что для игроков какое-то время не могли купить необходимую игровую амуницию.

Помимо «Бурана» в новом сезоне ВХЛ выступят 26 клубов. В их числе неожиданные новички — сразу две команды из Китая.