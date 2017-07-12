Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30353566/
12 июля 2017, 7:49 | Хоккей: Россия | Вести - Воронеж

Воронежский «Буран» будет участвовать в чемпионате ВХЛ

Помимо «Бурана» в новом сезоне ВХЛ выступят 26 клубов.

Воронежский «Буран» в новом сезоне будет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Список команд опубликовали на официальном сайте.

Напомним, вопрос о статусе воронежского клуба не раз обсуждался болельщиками и экспертами. Команда регулярно испытывает финансовые проблемы, в прошлом сезоне ситуация дошла до того, что для игроков какое-то время не могли купить необходимую игровую амуницию.

Помимо «Бурана» в новом сезоне ВХЛ выступят 26 клубов. В их числе неожиданные новички — сразу две команды из Китая.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. География Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расширилась с принятием в состав турнира пяти новых клубов, так что сезон-2017/18 должен получиться крайне интересным, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Еще 7 новостей  Все новости

Автомобилисты бойкотируют номерные знаки серии "Х***ЕР"

Молодая жена Ивана Краско жалуется, что живет в "гадюшнике"

Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни

Автомобилисты бойкотируют номерные знаки серии "Х***ЕР"

Молодая жена Ивана Краско жалуется, что живет в "гадюшнике"