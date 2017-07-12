Воронежский «Буран» будет участвовать в чемпионате ВХЛ
Помимо «Бурана» в новом сезоне ВХЛ выступят 26 клубов.
Воронежский «Буран» в новом сезоне будет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги. Список команд опубликовали на официальном сайте.
Напомним, вопрос о статусе воронежского клуба не раз обсуждался болельщиками и экспертами. Команда регулярно испытывает финансовые проблемы, в прошлом сезоне ситуация дошла до того, что для игроков
Помимо «Бурана» в новом сезоне ВХЛ выступят 26 клубов. В их числе неожиданные новички — сразу две команды из Китая.
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