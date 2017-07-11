Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

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Во вторник ФХР утвердила состав ВХЛ на сезон-2017/18, добавив в лигу две команды из Китая — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь), а также новокузнецкий «Металлург», учалинский «Горняк» и ЦСК ВВС из Самары. При этом в лиге не выступят прошлогодний чемпион «Динамо» (Балашиха), «Ариада-НХ» (Волжск), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь). Всего в новом сезоне примут участие 27 команд.

«Считаю, что грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным. География лиги расширяется, к турниру присоединятся пять новых клубов. Помимо команд с именем, которые хорошо известны болельщикам — в первую очередь речь, конечно, о новокузнецком “Металлурге” — в соревновании примут участие две китайские команды», — приводятся слова Третьяка на официальном сайте ФХР.

«Все это, безусловно, повышает интерес не только к самой лиге, но и к нашему хоккею в целом. Уверен, новый сезон подарит нам яркие, незабываемые хоккейные противостояния, а у лиги появятся новые преданные болельщики — ВХЛ этого заслуживает», — добавил глава ФХР.