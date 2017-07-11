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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30350921/
11 июля 2017, 14:26 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. География Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расширилась с принятием в состав турнира пяти новых клубов, так что сезон-2017/18 должен получиться крайне интересным, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> География Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) расширилась с принятием в состав турнира пяти новых клубов так что сезон-2017/18 должен получиться крайне интересным заявил президент Федерации хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) Владислав Третьяк. Увеличить
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Во вторник ФХР утвердила состав ВХЛ на сезон-2017/18, добавив в лигу две команды из Китая — «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь), а также новокузнецкий «Металлург», учалинский «Горняк» и ЦСК ВВС из Самары. При этом в лиге не выступят прошлогодний чемпион «Динамо» (Балашиха), «Ариада-НХ» (Волжск), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь). Всего в новом сезоне примут участие 27 команд.

«Считаю, что грядущий сезон ВХЛ должен получиться очень интересным. География лиги расширяется, к турниру присоединятся пять новых клубов. Помимо команд с именем, которые хорошо известны болельщикам — в первую очередь речь, конечно, о новокузнецком “Металлурге” — в соревновании примут участие две китайские команды», — приводятся слова Третьяка на официальном сайте ФХР.

«Все это, безусловно, повышает интерес не только к самой лиге, но и к нашему хоккею в целом. Уверен, новый сезон подарит нам яркие, незабываемые хоккейные противостояния, а у лиги появятся новые преданные болельщики — ВХЛ этого заслуживает», — добавил глава ФХР.
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