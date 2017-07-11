Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30350717/
11 июля 2017, 14:11 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

ФХР утвердила состав участников чемпионата ВХЛ-2017/18, в котором выступят 27 клубов

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18 в составе 27 клубов, сообщается в релизе пресс-службы ФХР.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Федерация хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) утвердила состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) сезона-2017/18 в составе 27 клубов сообщается в <span class=error>релизе</span> <nobr>пресс-службы</nobr> <span class=error>ФХР</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В лигу со следующего сезона приняты клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь). При этом в новом сезоне не выступят «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь).

Полностью состав чемпионата ВХЛ выглядит следующим образом:

1. «Барс» (Казань),

2. «Буран» (Воронеж),

3. «Горняк» (Учалы),

4. «Дизель» (Пенза),

5. «Динамо» (Санкт-Петербург),

6. «Ермак» (Ангарск),

7. «Зауралье» (Курган),

8. «Звезда» (Чехов),

9. «Ижсталь» (Ижевск),

10. «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин),

11. «Металлург» (Новокузнецк),

12. «Молот-Прикамье» (Пермь),

13. «Нефтяник» (Альметьевск),

14. «Рубин» (Тюмень),

15. «Сарыарка» (Караганда),

16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург),

17. «Сокол» (Красноярск),

18. «Спутник» (Нижний Тагил),

19. «Торос» (Нефтекамск),

20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск),

21. ХК «Рязань» (Рязань),

22. ХК «Саров» (Саров),

23. «Химик» (Воскресенск),

24. «Цен Тоу» (Цзилинь),

25. ЦСК ВВС (Самара),

26. «Челмет» (Челябинск),

27. «Южный Урал» (Орск).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

Третьяк: География ВХЛ расширяется, новый сезон должен получиться очень интересным

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. География Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расширилась с принятием в состав турнира пяти новых клубов, так что сезон-2017/18 должен получиться крайне интересным, заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео