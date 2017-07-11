ФХР утвердила состав участников чемпионата ВХЛ-2017/18, в котором выступят 27 клубов

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В лигу со следующего сезона приняты клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь). При этом в новом сезоне не выступят «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь).

Полностью состав чемпионата ВХЛ выглядит следующим образом:

1. «Барс» (Казань),

2. «Буран» (Воронеж),

3. «Горняк» (Учалы),

4. «Дизель» (Пенза),

5. «Динамо» (Санкт-Петербург),

6. «Ермак» (Ангарск),

7. «Зауралье» (Курган),

8. «Звезда» (Чехов),

9. «Ижсталь» (Ижевск),

10. «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин),

11. «Металлург» (Новокузнецк),

12. «Молот-Прикамье» (Пермь),

13. «Нефтяник» (Альметьевск),

14. «Рубин» (Тюмень),

15. «Сарыарка» (Караганда),

16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург),

17. «Сокол» (Красноярск),

18. «Спутник» (Нижний Тагил),

19. «Торос» (Нефтекамск),

20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск),

21. ХК «Рязань» (Рязань),

22. ХК «Саров» (Саров),

23. «Химик» (Воскресенск),

24. «Цен Тоу» (Цзилинь),

25. ЦСК ВВС (Самара),

26. «Челмет» (Челябинск),

27. «Южный Урал» (Орск).