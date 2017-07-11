ФХР утвердила состав участников чемпионата ВХЛ-2017/18, в котором выступят 27 клубов
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт. Федерация хоккея России (ФХР) утвердила состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18 в составе 27 клубов, сообщается в релизе пресс-службы ФХР.
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В лигу со следующего сезона приняты клубы «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь). При этом в новом сезоне не выступят «Ариада-НХ» (Волжск), «Динамо» (Балашиха), «Кристалл» (Саратов) и ТХК (Тверь).
Полностью состав чемпионата ВХЛ выглядит следующим образом:
1. «Барс» (Казань),
2. «Буран» (Воронеж),
3. «Горняк» (Учалы),
4. «Дизель» (Пенза),
5. «Динамо» (Санкт-Петербург),
6. «Ермак» (Ангарск),
7. «Зауралье» (Курган),
8. «Звезда» (Чехов),
9. «Ижсталь» (Ижевск),
10. «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин),
11. «Металлург» (Новокузнецк),
12. «Молот-Прикамье» (Пермь),
13. «Нефтяник» (Альметьевск),
14. «Рубин» (Тюмень),
15. «Сарыарка» (Караганда),
16. «СКА-Нева» (Санкт-Петербург),
17. «Сокол» (Красноярск),
18. «Спутник» (Нижний Тагил),
19. «Торос» (Нефтекамск),
20. «Торпедо» (Усть-Каменогорск),
21. ХК «Рязань» (Рязань),
22. ХК «Саров» (Саров),
23. «Химик» (Воскресенск),
24. «Цен Тоу» (Цзилинь),
25. ЦСК ВВС (Самара),
26. «Челмет» (Челябинск),
27. «Южный Урал» (Орск).
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