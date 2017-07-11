ФХР подтвердила неучастие балашихинского «Динамо» в чемпионате ВХЛ-2017/18

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Команды не выступят в ВХЛ из-за финансовых проблем. Балашихинская команда являлась фарм-клубом московского «Динамо», которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское «Торпедо».

В предстоящем сезоне в чемпионате выступят 27 клубов. «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в ВХЛ.

Чемпионат ВХЛ проводится с сезона-2010/11. Организатором турнира до 2016 года являлась НП «Высшая хоккейная лига». С сезона-2016/17 чемпионат ВХЛ будет проводиться под эгидой ФХР.