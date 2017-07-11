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11 июля 2017, 14:09 | Хоккей: Россия | ТАСС

ФХР подтвердила неучастие балашихинского «Динамо» в чемпионате ВХЛ-2017/18

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) объявила о неучастии балашихинского «Динамо», саратовского «Кристалла», волжской «Арианы-НХ» в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба ФХР.

<em>МОСКВА 11 июля. /ТАСС/. </em>Федерация хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) объявила о неучастии балашихинского Динамо саратовского Кристалла волжской <span class=error>Арианы</span>-НХ в чемпионате Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) сезона-2017/18. Об этом сообщает пресс- служба <span class=error>ФХР</span>. Увеличить
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Команды не выступят в ВХЛ из-за финансовых проблем. Балашихинская команда являлась фарм-клубом московского «Динамо», которое выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В сезоне-2016/17 клуб из Балашихи впервые стал обладателем Кубка Братины, обыграв в финальной серии усть-каменогорское «Торпедо».

В предстоящем сезоне в чемпионате выступят 27 клубов. «Горняк» (Учалы), «Металлург» (Новокузнецк), ЦСК ВВС (Самара), а также две китайские команды «Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» (Харбин) и «Цен Тоу» (Цзилинь) впервые примут участие в ВХЛ.

Чемпионат ВХЛ проводится с сезона-2010/11. Организатором турнира до 2016 года являлась НП «Высшая хоккейная лига». С сезона-2016/17 чемпионат ВХЛ будет проводиться под эгидой ФХР.
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