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11 июля 2017, 14:08 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

ХК «Салават Юлаев» подписал контракт с «жестким» защитником

Договор с Григорием Паниным рассчитан на один сезон.

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании трудового контракта с одним из самых жестких защитников КХЛ. По информации пресс-службе «юлаевцев», одностороннее соглашение с 30-летним Григорием Паниным рассчитано на один сезон.

— Мы с тренерами посчитали, что нам нужны восемь взрослых защитников, сегодня у нас их семь. Панин — опытный защитник, все знают, что он жесткий. С моей точки зрения это очень командный игрок, который хорошо играет по заданию, а для нас это важно. Есть некоторые проблемы, что первые восемь матчей в чемпионате он сыграть не сможет, потому что дисквалифицирован, но у нас есть ребята, которые смогут сыграть, — цитирует пресс-служба «Салавата» генерального менеджера команды Леонида Вайсфельда.

Напомним, в прошлом сезоне Панин защищал цвета московского ЦСКА. В 40 матчах хоккеист набрал 11 очков.
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