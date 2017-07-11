Пафифов: ТХК не будет выступать в ВХЛ в сезоне-2017/18, клуб закрывается
МОСКВА, 11 июл —
Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тверской клуб ТХК с сезона-2017/18 не будет выступать в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), клуб закрывается из-за отсутствия финансирования, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор команды Кирилл Пафифов.
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Видимо, что-то случилось...
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ТХК еще с начала чемпионата ВХЛ-2016/17 имел серьезные финансовые проблемы,
«Все, клуба с этого сезона в ВХЛ не будет. “Тверичи” продолжат выступать в молодежном первенстве. Они находятся в системе школы, и у них другая ситуация. Какие у нас могут быть перспективы, если денег нет? Правильно, никаких. Клуб закроется», — сказал Пафифов по телефону.
ТХК выступал в ВХЛ с сезона-2012/13, дважды за это время дойдя до полуфинала
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