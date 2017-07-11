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11 июля 2017, 12:15 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Пафифов: ТХК не будет выступать в ВХЛ в сезоне-2017/18, клуб закрывается

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тверской клуб ТХК с сезона-2017/18 не будет выступать в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), клуб закрывается из-за отсутствия финансирования, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор команды Кирилл Пафифов.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Вероника <span class=error>Столбунова</span>. </em>Тверской клуб <span class=error>ТХК</span> с сезона-2017/18 не будет выступать в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) клуб закрывается <nobr>из-за </nobr>отсутствия финансирования заявил агентству Р-Спорт генеральный директор команды Кирилл <span class=error>Пафифов</span>. Увеличить
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ТХК еще с начала чемпионата ВХЛ-2016/17 имел серьезные финансовые проблемы, из-за которых зарплата хоккеистам не выплачивалась несколько месяцев. В середине января Пафифов сообщил «Р-Спорт», что клуб нашел финансирование и расплатится по всем долгам, позднее отметив, что сохранить клуб удалось только с помощью ФХР.

«Все, клуба с этого сезона в ВХЛ не будет. “Тверичи” продолжат выступать в молодежном первенстве. Они находятся в системе школы, и у них другая ситуация. Какие у нас могут быть перспективы, если денег нет? Правильно, никаких. Клуб закроется», — сказал Пафифов по телефону.

ТХК выступал в ВХЛ с сезона-2012/13, дважды за это время дойдя до полуфинала плей-офф первенства.
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