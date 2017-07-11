Пафифов: ТХК не будет выступать в ВХЛ в сезоне-2017/18, клуб закрывается

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ТХК еще с начала чемпионата ВХЛ-2016/17 имел серьезные финансовые проблемы, из-за которых зарплата хоккеистам не выплачивалась несколько месяцев. В середине января Пафифов сообщил «Р-Спорт», что клуб нашел финансирование и расплатится по всем долгам, позднее отметив, что сохранить клуб удалось только с помощью ФХР.

«Все, клуба с этого сезона в ВХЛ не будет. “Тверичи” продолжат выступать в молодежном первенстве. Они находятся в системе школы, и у них другая ситуация. Какие у нас могут быть перспективы, если денег нет? Правильно, никаких. Клуб закроется», — сказал Пафифов по телефону.