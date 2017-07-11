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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30347643/
11 июля 2017, 11:00 | Хоккей: Россия | ТАСС

ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в следующем сезоне

МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тверской клуб ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов.

<em>МОСКВА 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. </em>Тверской клуб <span class=error>ТХК</span> не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей <span class=error>Решетов</span>. Увеличить
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Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы, из-за чего игрокам не выплачивалась зарплата. В ноябре сообщалось о том, что ТХК мог сняться с чемпионата. Несмотря на сложности, тверской клуб вышел в плей-офф, где уступил в 1/8 финала тюменскому «Рубину». В середине мая хоккеисты тверского клуба подали иск в арбитраж о процедуре банкротства клуба.

«ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит», — сказал Решетов.

По его словам, команда «Тверичи» продолжит выступление в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги, где и играла раньше. «99 процентов команды составят воспитанники тверского хоккея», — сказал глава комитета.

В предстоящем чемпионате ВХЛ выступят 29 клубов. Среди них — команды из китайских городов Харбин и Цзилинь, а также самарский ЦСК ВВС. В то же время пока непонятна ситуация с тем, сыграют ли действующий победитель чемпионата балашихинское «Динамо» и воронежский «Буран». Календарь сезона также пока официально не объявлен.
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МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт, Вероника Столбунова. Тверской клуб ТХК с сезона-2017/18 не будет выступать в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), клуб закрывается из-за отсутствия финансирования, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор команды Кирилл Пафифов.
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