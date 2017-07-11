ТХК не выступит в чемпионате ВХЛ в следующем сезоне
МОСКВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тверской клуб ТХК не будет выступать в предстоящем сезоне в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Тверской области Андрей Решетов.
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Клуб с начала прошлого сезона в ВХЛ имел финансовые проблемы,
«ТХК является некоммерческой организацией, средств из области на поддержку клуба не хватило. Внебюджетных источников мы найти не смогли, поэтому команда в предстоящем сезоне в чемпионате не выступит», — сказал Решетов.
По его словам, команда «Тверичи» продолжит выступление в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги, где и играла раньше. «99 процентов команды составят воспитанники тверского хоккея», — сказал глава комитета.
В предстоящем чемпионате ВХЛ выступят 29 клубов. Среди них — команды из китайских городов Харбин и Цзилинь, а также самарский ЦСК ВВС. В то же время пока непонятна ситуация с тем, сыграют ли действующий победитель чемпионата балашихинское «Динамо» и воронежский «Буран». Календарь сезона также пока официально не объявлен.
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