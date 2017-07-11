Магнитогорский «Металлург» расстался с Дмитрием Казионовым

В прошлом сезоне Казионов в составе «Металлурга» принял участие в 70 матчах, забросил 10 шайб и отдал 9 результативных передач, набрав 19 очков при показателе полезности «+7», а также отбыл 116 штрафных минут. Всего у Дмитрия на счету 384 матча в КХЛ, в которых он набрал 102 (58+44) очка. Кроме того, Дмитрий Казионов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2008/2009), (2009/2010) и (2013/2014) — дважды в составе казанского «Ак Барса» и один раз в составе магнитогорского «Металлурга».

Ранее клуб покинули Виктор Антипин, Алексей Белоглазов, Данис Зарипов и Крис Ли. Формирование ХК «Металлург» на новый сезон продолжается. В команде появились защитник — легионер Николас Шаус, Денис Денисов из ЦСКА и воспитанник системы «Динамо» Никита Бобряшов. В линию атаки пришел игрок из Кургана Никита Сироткин и лидер минского «Динамо» Мэтт Эллисон.