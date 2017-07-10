В «Авангарде» не собираются предлагать контакт 45-летнему Яромиру Ягру
Звёздный ветеран пока так и не смог найти новый клуб на следующий сезон.
Владимир Шалаев заявил, что не собирается приглашать в «Авангард» Яромира Ягра. Чех не может определиться со своим будущим клубом в НХЛ и готов перебраться в Европу.
В интервью Live.ru Шалаев попросил даже не задавать ему вопросы про Ягра, эта тема для него не интересна.
Яромир Ягр сыграл в Омске в сезоне 2004−2005 во время локаута в НХЛ, а также провёл в составе «ястребов» первые три сезона вновь созданной КХЛ с 2008 по 2011 год. В последние годы чех играл в НХЛ. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги он выступал за «Флориду». В НХЛ Ягр за долгие годы выступления в лиге смог стать вторым в рейтинге игроков по набранным очкам в регулярном первенстве в истории и пятым в списке лучших бомбардиров
Кстати в КХЛ чешского форварда ждут в Хабаровске. Когда появилась новость, что Ягр остался без команды, клубный твиттер «Амура» в шутку сообщил, что могут предложить работу чешской звезде.
В «Авангарде» сейчас укомплектованы все 5 позиций легионеров, которые могут выходить на лёд в каждом матче. Клуб по регламенту может держать в составе 6 иностранцев, и о таком варианте мечтает и тренер омичей Андрей Скабелка, но очевидно шестым легионером будет
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