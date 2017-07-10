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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30333331/
10 июля 2017, 7:24 | Хоккей: Россия | АиФ Омск

В «Авангарде» не собираются предлагать контакт 45-летнему Яромиру Ягру

Звёздный ветеран пока так и не смог найти новый клуб на следующий сезон.

Владимир Шалаев заявил, что не собирается приглашать в «Авангард» Яромира Ягра. Чех не может определиться со своим будущим клубом в НХЛ и готов перебраться в Европу.

В интервью Live.ru Шалаев попросил даже не задавать ему вопросы про Ягра, эта тема для него не интересна.

Яромир Ягр сыграл в Омске в сезоне 2004−2005 во время локаута в НХЛ, а также провёл в составе «ястребов» первые три сезона вновь созданной КХЛ с 2008 по 2011 год. В последние годы чех играл в НХЛ. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги он выступал за «Флориду». В НХЛ Ягр за долгие годы выступления в лиге смог стать вторым в рейтинге игроков по набранным очкам в регулярном первенстве в истории и пятым в списке лучших бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. Чех дважды выигрывал этот кубок с «Питсбургом», а в составе национальной сборной Чехии становился олимпийским чемпионом в 1998 году и дважды выигрывал чемпионаты мира.

Кстати в КХЛ чешского форварда ждут в Хабаровске. Когда появилась новость, что Ягр остался без команды, клубный твиттер «Амура» в шутку сообщил, что могут предложить работу чешской звезде.

В «Авангарде» сейчас укомплектованы все 5 позиций легионеров, которые могут выходить на лёд в каждом матче. Клуб по регламенту может держать в составе 6 иностранцев, и о таком варианте мечтает и тренер омичей Андрей Скабелка, но очевидно шестым легионером будет кто-то более молодой и перспективный, чем 45-летний ветеран.
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