В «Авангарде» не собираются предлагать контакт 45-летнему Яромиру Ягру

Владимир Шалаев заявил, что не собирается приглашать в «Авангард» Яромира Ягра. Чех не может определиться со своим будущим клубом в НХЛ и готов перебраться в Европу.

В интервью Live.ru Шалаев попросил даже не задавать ему вопросы про Ягра, эта тема для него не интересна.

Яромир Ягр сыграл в Омске в сезоне 2004−2005 во время локаута в НХЛ, а также провёл в составе «ястребов» первые три сезона вновь созданной КХЛ с 2008 по 2011 год. В последние годы чех играл в НХЛ. В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги он выступал за «Флориду». В НХЛ Ягр за долгие годы выступления в лиге смог стать вторым в рейтинге игроков по набранным очкам в регулярном первенстве в истории и пятым в списке лучших бомбардиров плей-офф Кубка Стэнли. Чех дважды выигрывал этот кубок с «Питсбургом», а в составе национальной сборной Чехии становился олимпийским чемпионом в 1998 году и дважды выигрывал чемпионаты мира.

Кстати в КХЛ чешского форварда ждут в Хабаровске. Когда появилась новость, что Ягр остался без команды, клубный твиттер «Амура» в шутку сообщил, что могут предложить работу чешской звезде.