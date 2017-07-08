Самарский ЦСК ВВС в сезоне-2017/18 будет играть в чемпионате ВХЛ
Самарская команда ЦСКА ВВС со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается в релизе
пресс-службы правительства Самарской области.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ЦСК ВВС в сезоне-2016/17 выступал в первенстве ВХЛ, являющимся третьей по силе хоккейной лигой России после КХЛ и чемпионата ВХЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял шестое место, уступив в четвертьфинале будущему финалисту смоленскому «Славутичу».
Как сообщается, включение ЦСК ВВС в ВХЛ было одобрено на заседании организационного комитета чемпионата ВХЛ. В связи с заявкой в новую лигу в руководстве клуба произошли перестановки. Сергей Сошников, ранее бывший главным тренером и
Как отмечается, ЦСК ВВС в новом сезоне будет играть в спортивном комплексе «Кристалл», так как основная арена — Дворец спорта в Самаре — закрыта на реконструкцию.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter