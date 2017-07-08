Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30326621/
8 июля 2017, 21:51 | Хоккей: Россия | Р-Спорт

Самарский ЦСК ВВС в сезоне-2017/18 будет играть в чемпионате ВХЛ

Самарская команда ЦСКА ВВС со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщается в релизе пресс-службы правительства Самарской области.

Самарская команда ЦСКА ВВС со следующего сезона начнет выступать в чемпионате Высшей хоккейной лиги (<span class=error>ВХЛ</span>) сообщается в <span class=error>релизе</span> <nobr>пресс-службы</nobr> правительства Самарской области. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЦСК ВВС в сезоне-2016/17 выступал в первенстве ВХЛ, являющимся третьей по силе хоккейной лигой России после КХЛ и чемпионата ВХЛ. По итогам минувшего сезона самарский клуб занял шестое место, уступив в четвертьфинале будущему финалисту смоленскому «Славутичу».

Как сообщается, включение ЦСК ВВС в ВХЛ было одобрено на заседании организационного комитета чемпионата ВХЛ. В связи с заявкой в новую лигу в руководстве клуба произошли перестановки. Сергей Сошников, ранее бывший главным тренером и вице-президентом самарской команды, теперь стал гендиректором ЦСК ВВС. Главным тренером команды в грядущем сезоне станет Дмитрий Романов, бывший ранее старшим тренером.

Как отмечается, ЦСК ВВС в новом сезоне будет играть в спортивном комплексе «Кристалл», так как основная арена — Дворец спорта в Самаре — закрыта на реконструкцию.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
4 июля

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»