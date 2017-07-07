«Авангард» заключил контракт с форвардом Андреем Стасем

Андрей Стась перешёл в «Авангард» и будет играть под 23 номером. Игрок недавно получил российский паспорт и перестал считаться легионером в КХЛ, — сообщает сайт «Авангарда».

Новичок заключил с «ястребами» долгосрочный контракт на 3 года. В прошлом сезоне форвард выступал в Нижнекамске и был игроком минского «Динамо». За весь сезон сыграл 52 игры, набрал всего 15 очков, забросил 7 шайб сделал 8 передач.

«Стась не является для “Авангарда” шестым легионером. Мы получили подтверждение из Федерации хоккея России: Стась официально получил российское гражданство, в том числе и спортивное. Теперь в линии атаки нашей команды серьезнейшая конкуренция, а это всегда идет только на пользу качеству работы. Андрей опытный мастер, его игровые качества и характер обязательно помогут “Авангарду”. Он уже приступил к тренировкам, а в начале следующей недели выйдет на лед вместе с командой», — заявил официальному сайту клуба генеральный менеджер Виктор Шалаев.

Андрею Стасю 28 лет, при росте 189 см он имеет вес 90 кг, у форварда левый хват клюшки, всего в КХЛ провёл 443 игры, забросил 51 шайбу и набрал 122 очка.