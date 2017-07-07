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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30313900/
7 июля 2017, 14:05 | Хоккей: Россия | Uralpress.ru

Магнитогорский ХК «Металлург» потерял Даниса Зарипова

Нападающий Данис Зарипов в новом сезоне не будет выступать за ХК «Металлург». Он подписал контракт с казанским «Ак Барсом».

Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года.

Напомним, воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов выступал за казанский клуб «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы. Потом четыре года играл за магнитогорский клуб. В составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Данис Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут.
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