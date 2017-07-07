Магнитогорский ХК «Металлург» потерял Даниса Зарипова

Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года.

Напомним, воспитанник челябинского хоккея Данис Зарипов выступал за казанский клуб «Ак Барс» с 2001 по 2013 годы. Потом четыре года играл за магнитогорский клуб. В составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.

Всего в КХЛ Данис Зарипов отыграл в 603 матчах, в которых набрал 565 очков по системе «гол+пас» при показателе полезности «+200», а также отбыл 370 штрафных минут.