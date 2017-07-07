ХК «Сибирь» расстался с сыном тренера «Авангарда»
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Алексеем Скабелкой, сыном тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, сообщает официальный сайт команды.
«Благодарим форварда за его игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте!» — говорится в сообщении. Информации о том, где Алексей продолжит карьеру, нет.
24-летний хоккеист играл за новосибирский клуб с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (3+1) очка. Ранее он играл в ВХЛ за «Липецк», «Зауралье» и «Сокол», а также в чемпионате Белоруссии за «Гомель», передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Алексей — сын
Болельщики на официальном форуме ХК «Сибирь» отметили, что Алексей не портил общей картины, и также пожелали ему удачи в новом клубе. Некоторые предположили, что хоккеист переберется в «Авангард» под командование своего отца. «Поздравляю “Авангард” с удачным приобретением!» — прямо написал болельщик с никнеймом gvozd.
Накануне появилась информация, что «Сибирь» усилилась форвардом Алексеем Сопиным, обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо». Сейчас у «Сибири» проходят двухразовые тренировки, которые включают работу в тренажерном зале, на земле и на льду. В Новосибирске команда пробудет до 28 июля, а затем отправится на сборы в Финляндию пролетом через Москву, где проведет две контрольные игры с ЦСКА.
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