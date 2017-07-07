ХК «Сибирь» расстался с сыном тренера «Авангарда»

«Благодарим форварда за его игру в нашей команде и желаем удачи на новом месте!» — говорится в сообщении. Информации о том, где Алексей продолжит карьеру, нет.

24-летний хоккеист играл за новосибирский клуб с 2016 года. В минувшем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 4 (3+1) очка. Ранее он играл в ВХЛ за «Липецк», «Зауралье» и «Сокол», а также в чемпионате Белоруссии за «Гомель», передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Алексей — сын экс-наставника «Сибири» Андрея Скабелки, возглавлявшего новосибирский клуб в 2014—2017 годах и выступавшего игроком в сезоне 2004/05. Новым местом работы тренера стал омский «Авангард» — заклятый соперник «Сибири».

Болельщики на официальном форуме ХК «Сибирь» отметили, что Алексей не портил общей картины, и также пожелали ему удачи в новом клубе. Некоторые предположили, что хоккеист переберется в «Авангард» под командование своего отца. «Поздравляю “Авангард” с удачным приобретением!» — прямо написал болельщик с никнеймом gvozd.

Накануне появилась информация, что «Сибирь» усилилась форвардом Алексеем Сопиным, обладателем Кубка Гагарина в составе «Динамо». Сейчас у «Сибири» проходят двухразовые тренировки, которые включают работу в тренажерном зале, на земле и на льду. В Новосибирске команда пробудет до 28 июля, а затем отправится на сборы в Финляндию пролетом через Москву, где проведет две контрольные игры с ЦСКА.