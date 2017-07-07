Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30312558/
7 июля 2017, 11:10 | Хоккей: Россия | СуперОмск

Президент «Авангарда» назвал уникальным состав омских «ястребов»

Президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев встретился с губернатором Виктором Назаровым и рассказал о ходе подготовки к новому сезону, в том числе и в части обновления состава команды.

Так, клуб покинуло шестеро игроков, пришло — девять. Данный состав Шалаев назвал уникальным за счет того, что команда наполовину стала состоять из воспитанников омского хоккея.

«Это уникальный состав: 50% — омичи. Мы даем шанс всем, цепляйтесь, утверждайтесь», — цитирует Шалаева пресс-служба облправительства.

При этом ранее отмечалась склонность главного тренера команды и к шведским хоккеистам. Так, в межсезонье в команду вошли шведские форварды Деннис Эверберг и Юхан Сундстрем, остались в составе шведские защитники Эрик Густафссон и Юнас Анелёв. Таким образом, вместе с чешским голкипером Домиником Фурхом в команде оказалось пять легионеров.

В ближайшее время «ястребы» будут тренироваться в Омске, после чего 20 июля отправятся на сбор в Германию. Затем «Авангард» ждут два предсезонных турнира: Кубок президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал Виктора Блинова в Омске.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

Тренер Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер по физподготовке сборной Белоруссии по хоккею, неоднократный призер Олимпийских игр по плаванию 66-летний Владимир Буре перенес инсульт и находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации хоккея Белоруссии Ярослав Завгородний.
Еще 7 новостей  Все новости