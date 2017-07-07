Президент «Авангарда» назвал уникальным состав омских «ястребов»

Так, клуб покинуло шестеро игроков, пришло — девять. Данный состав Шалаев назвал уникальным за счет того, что команда наполовину стала состоять из воспитанников омского хоккея.

«Это уникальный состав: 50% — омичи. Мы даем шанс всем, цепляйтесь, утверждайтесь», — цитирует Шалаева пресс-служба облправительства.

При этом ранее отмечалась склонность главного тренера команды и к шведским хоккеистам. Так, в межсезонье в команду вошли шведские форварды Деннис Эверберг и Юхан Сундстрем, остались в составе шведские защитники Эрик Густафссон и Юнас Анелёв. Таким образом, вместе с чешским голкипером Домиником Фурхом в команде оказалось пять легионеров.

В ближайшее время «ястребы» будут тренироваться в Омске, после чего 20 июля отправятся на сбор в Германию. Затем «Авангард» ждут два предсезонных турнира: Кубок президента Казахстана в Астане и 28-й Мемориал Виктора Блинова в Омске.