«Кузня» вернулась к прежней эмблеме

С этим логотипом «Металлург» выступал во всех сезонах КХЛ, исключая прошлый. Сезон-2017/18 команда проведёт в ВХЛ, так как её исключили из числа участников КХЛ.



«Был проведён ряд совещаний по смене логотипа клуба. Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу “Металлурга”, который все помнят и знают. С которым связаны и громкие победы, и победные серии, и удачные сезоны. Много хороших людей — и спортсменов, и тренеров, и руководителей, работали в “Металлурге” при прошлой символике, логотипе клуба. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект», — сообщил гендиректор клуба Сергей Зиновьев.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">"Хотели вернуться к прежнему логотипу - его все помнят и знают. Надеемся, что возвращение принесет положительный эффект", - Сергей Зиновьев. <a href="https://t.co/qz1S1NIX3g">pic.twitter.com/qz1S1NIX3g</a></p>— Металлург Нк (@MetallurgNk) <a href="https://twitter.com/MetallurgNk/status/882506710442811392">5 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>