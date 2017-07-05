Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30287634/
5 июля 2017, 11:08 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Кузня» вернулась к прежней эмблеме

Новокузнецкий «Металлург» объявил о возвращении к прежней эмблеме команды.

С этим логотипом «Металлург» выступал во всех сезонах КХЛ, исключая прошлый. Сезон-2017/18 команда проведёт в ВХЛ, так как её исключили из числа участников КХЛ.

«Был проведён ряд совещаний по смене логотипа клуба. Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу “Металлурга”, который все помнят и знают. С которым связаны и громкие победы, и победные серии, и удачные сезоны. Много хороших людей — и спортсменов, и тренеров, и руководителей, работали в “Металлурге” при прошлой символике, логотипе клуба. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект», — сообщил гендиректор клуба Сергей Зиновьев.

Металлург Нк
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО