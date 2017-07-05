«Кузня» вернулась к прежней эмблеме
Новокузнецкий «Металлург» объявил о возвращении к прежней эмблеме команды.
С этим логотипом «Металлург» выступал во всех сезонах КХЛ, исключая прошлый. Сезон-2017/18 команда проведёт в ВХЛ, так как её исключили из числа участников КХЛ.
«Был проведён ряд совещаний по смене логотипа клуба. Мы хотели бы вернуться к прежнему логотипу “Металлурга”, который все помнят и знают. С которым связаны и громкие победы, и победные серии, и удачные сезоны. Много хороших людей — и спортсменов, и тренеров, и руководителей, работали в “Металлурге” при прошлой символике, логотипе клуба. Мы надеемся, что возвращение к прежней эмблеме принесёт положительный эффект», — сообщил гендиректор клуба Сергей Зиновьев.
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