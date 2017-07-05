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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30286795/
5 июля 2017, 10:17 | Хоккей: Россия | Om1.ru

Новые игроки омского «Авангарда» выбрали игровые номера

Некоторые игроки сменили свои старые номера.

ХК «Авангард» в своем аккаунте в «Твиттер» сообщил о том, что новички клуба определились с игровыми номерами.

Так, Дмитрий Кугрышев выбрал себе № 18, максим Березин — № 50, Семен Кошелев — 90-ый, а Кирилл Семенов — 94-ый.

Михаил Фисенко будет выступать под номером 11 Дмитрий Жукенов — под 24-ым. Шведские легионеры Деннис Эверберг и Юхан Сундстрем выбрали себе № 27 и № 28.

А несколько игроков решили поменять свои номера. Так, нападающий Валентин Пьянов сменил 21-ый номер на 45-ый, вратарь Олег Шилин взял № 90 вместе прежнего 74-го, а Виталий Меньшиков сменил с 12-го на 21-ый.

Напомним, сейчас у «ястребов» начались тренировки. В конце июля «Авангард» ждут товарищеские матчи в Германии.
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