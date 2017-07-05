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5 июля 2017, 8:47 | Хоккей: Россия | Комсомольская правда

«Салават Юлаев» подписал трех новых игроков

Зеленую форму надел канадец и два бывших «динамовца».

Уфимский «Салават Юлаев» подписал трудовые договоры сразу с тремя хоккеистами. В будущем сезоне цвета «зеленой машины» будут защищать канадский вратарь Бен Скривенс и экс-нападающие московского «Динамо» Денис Кокарев и Артем Федоров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в клубе.

— Контракт с голкипером подписан сроком на один год. С Кокаревым и Федоровым заключены двухлетние договоры, — уточнили в клубе.

Напомним, Скривенс пришел в уфимский клуб на вакантное место, которое ранее освободил Никлас Сведберг.
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