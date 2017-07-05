«Салават Юлаев» подписал трех новых игроков
Зеленую форму надел канадец и два бывших «динамовца».
Уфимский «Салават Юлаев» подписал трудовые договоры сразу с тремя хоккеистами. В будущем сезоне цвета «зеленой машины» будут защищать канадский вратарь Бен Скривенс и
— Контракт с голкипером подписан сроком на один год. С Кокаревым и Федоровым заключены двухлетние договоры, — уточнили в клубе.
Напомним, Скривенс пришел в уфимский клуб на вакантное место, которое ранее освободил Никлас Сведберг.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter