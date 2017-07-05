Владимир Тарасенко вошел в ТОП-5 самых богатых россиян в НХЛ

Опередили соотечественника только суперзвезды как Александр Овечкин и Евгений Малкин, а также Евгений Кузнецов, на днях заключивший суперконтракт с «Вашингтон Кэпиталз».

Владимир Тарасенко заработает в предстоящем сезоне 7 миллионов долларов. Действующее соглашение с клубом «Сент-Луис Блюз» он заключил два года назад. Оно рассчитано на восемь лет, из которых осталось шесть. Общая сумма трудового договора — 60 миллионов долларов. В среднем за сезон воспитанник новосибирской школы хоккея получает по этому контракту 7,5 миллионов долларов.

Возглавляет рейтинг самых высокооплачиваемых россиян в НХЛ капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. В следующем сезоне он заработает 10 миллионов долларов.

Однако надо учитывать, что всем игрокам Национальной хоккейной лиги, в том числе Тарасенко, в конечном итоге выдают на руки гораздо меньшие суммы. Это подтвердил VN.ru дедушка бомбардира Владимир Тарасенко-старший.

«Раньше, во времена уже ставших легендами игроков, сто тысяч долларов за сезон — это была великая сумма. Сейчас же некоторые и десять миллионов получают. Но это «грязными», — объясняет североамериканскую систему Владимир Алексеевич, который в минувшем сезоне побывал на матчах внука за океаном. — Многие говорят: «О, он такие деньги получает!». Но в зависимости от суммы контракта берется определенный налог — от 40 по 50 процентов, у кого как. Он зависит и от места: если в Штатах взымается, как правило, 50 процентов, то в Канаде — 45. Возможно, это связано с разницей курсов американского и канадского долларов.

Еще от 15 до 20 процентов отдается в лигу; если НХЛ выполняет свой план по прибыли, то после сезона эти деньги возвращаются. Но даже половина возвращается крайне редко (такое было разве что в ранние годы). Бывает, возвращается 3 процента, бывает, 4. Говорят, это происходит из-за того, что много лет подряд канадские клубы не попадали в плей-офф, когда царит невероятный ажиотаж. Не забывайте и про отчисления агентам.

Положительный момент в том, что если ты провел в НХЛ 400 матчей (к текущему моменту Тарасенко отыграл 385 матчей в НХЛ, — прим. авт.), тебе начисляется пенсия, не важно продолжаешь ты играть в лиге или нет.

В прошедшем сезоне Владимир Тарасенко занял четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ, забросив 39 шайб в 82 играх регулярного чемпионата. Кроме того, острый, но дисциплинированный форвард был номинирован на награду «Леди Бинг Трофи» — приз главному джентльмену лиги. Добавим, что в скором времени звездный нападающий планирует прилететь в Новосибирск.