Вопрос дня: Зачем ВХЛ превратили в «Кубок Шелкового пути»?

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В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому Россия и Китай обязуются оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках.

Также были подписаны документы о вступлении в ВХЛ второй китайской команды. На этот раз из города Цзилинь (первый китайский клуб заявившийся в Высшей лиге, базируется в Харбине). Таким образом, уже в этом сезоне наша вторая лига пополнится двумя китайскими командами.

Но главным пунктом, был, конечно, принципиально новое соревнование на базе ВХЛ. С сезона 2018/19 решено организовать международный турнир «Кубок Шелкового пути». И вот о нем хочется рассказать поподробнее.

КТО ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В «КУБКЕ ШЕЛКОВОГО ПУТИ»?

Спортивных журналистов в первую очередь интересовало, как новый турнир будет сочетаться с нынешним первенством ВХЛ? Но оказалось, что никакого конфликта интересов тут нет. Потому что «Кубок Шелкового пути», по сути, и станет преемником этого куда более привычного для российских болельщиков турнира.

В нем примут участие все без исключения команды нашей нынешней ВХЛ, включая клубы из Казахстана. А также клубы из Китая, число которых со временем возрастет до десяти. Кроме того, планируется привлечь к участию в турнире команды из Японии и Кореи. И, как заверили организаторы, гости из Европе (к примеру Чехии, Словакии и Финляндии) также будут приветствоваться. Если, конечно, сами захотят участвовать в новой лиге, которая будет развиваться все же в первую очередь в азиатском направлении.

Руководство ФХР не скрывало, что его очень интересует сейчас именно азиатский рынок. С другой стороны, и ИИХФ со своей стороны призывает оказывать развивающимся хоккейным державам поддержку. И ее президент Рене Фазель уже оценил действия России в этом направлении.

КТО ОПЛАТИТ НОВЫЙ ТУРНИР?

Вот только любой новый спортивный проект нуждается поначалу в мощных финансовых вливаниях. Кто же оплатит «Кубок Шелкового пути»?

Как заявляют организаторы, и в частности ФХР, сейчас идет активный поиск привлечения новых финансовых инвестиций. Поиск спонсоров для глобального проекта пойдет не только в России или Китае, но и по всему миру. Сами китайцы уверены, что многие крупные американские компании захотят принять участие в новом хоккейном турнире, с точки зрения продвижения своих товаров на обширном азиатском рынке. Но главный упор будет все же на китайские компании, банки и фонды.

Планируется также строительство новых катков — как на территории Китая, так и в России.

При этом для российских клубов ВХЛ, по крайней мере в ближайшем чемпионате, где выступят две новых китайских команды, никаких дополнительных расходов на перелеты в Китай не предвидится. Их ФХР и Ассоциация хоккея Китая берут на себя.

ЧТО ДУМАЮТ В КИТАЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЕЙ?

— Сегодня очень памятный день для нас, — заявляет председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян. — При поддержки руководства Китая и России мы добились сотрудничества в самых разных областях. И особенно — в спорте и Культуре. Мы подписали соглашение о создании «Кубка Шелкового пути». Это большая радость и очень торжественное мероприятие. Это очень важно для развития хоккея Китая и укрепления отношений между двумя нашими странами. Мы очень благодарны ФХР за помощь в создании этого проекта. Главы России и Китая высоко ценят развитие хоккея в наших странах. Мы будем учиться у своих российских коллег. В первую очередь — развивать свою молодежь, обучать ее хоккею. Делать все, чтобы наши игроки как можно скорее вышли на мировой уровень.

P. S. В заключении остается только еще раз отметить, что Китай продолжает осваивать наши хоккейные территории. Вслед за «Куньлунем» из КХЛ, который уже в своем стартовом сезоне пробился в Кубок Гагарина и не намерен останавливаться на достигнутом, китайцы «захватили» и ВХЛ. Причем, тут у них планы куда более масштабные. И дело не только в большем количестве команд. Но и в самом названии турнира, где ясно звучит именно «китайская нота».

Сможем ли мы помочь восточному соседу с развитием хоккея? Бесспорно. Научили же мы играть в него финнов и швейцарцев. Да так, что сейчас уже они порой учат нас….