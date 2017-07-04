Горсовет: Жилая застройка у новой хоккейной арены в Новосибирске создаст дорожный коллапс

«Никто из Совета депутатов не ставит под сомнение необходимость строить арену такого масштаба, объект Новосибирской области нужен. Но мы выступаем за строительство арены и парка без жилой застройки. В концепции освоения территории не рассматриваются жилые дома в соседнем микрорайоне на 8,5 тыс. человек. Если в год будет проводиться 150 мероприятий, и при этом арена вмещает до 13 тыс. человек, плюс 30 тыс. жителей появятся дополнительно, и без того тяжелая ситуация с пробкой станет крайне тяжелой», — сказал Асанцев.

Участок, о котором идет речь, расположен на пересечении трех улиц на левом берегу Оби и съезда на Октябрьский мост, ведущий на правый берег реки.

Асанцев добавил, что концепция жилой застройки территории, прилегающей к многофункциональной арене, подразумевает строительство объектов социальной инфраструктуры — двух крупных школ, четырех детских садов, поликлиники, дорожной развязки. «Нагрузка на городской бюджет будет выше стоимости ледовой арены (предварительно строительство объекта оценивается в 4,5 млрд рублей — прим. ТАСС)», — отметил Асанцев.

Он добавил, что члены Горсовета не считают берег Оби оптимальной площадкой для строительства арены. В качестве альтернативного варианта размещения будущего спортивного объекта Асанцев предложил территорию рядом с экспоцентром, который располагается недалеко от аэропорта Толмачево.

Проект арены

Компания «Парк чемпионов» во вторник представила властям Новосибирской области эскизный проект многофункциональной арены. Ее общая площадь составит 35 тыс. квадратных метров, высота — 34,6 метра. Более 600 квадратных метров помещений будет отведено для местной хоккейной команды «Сибирь». В проекте есть автономное тренировочное поле, которое будет работать независимо от основной арены.

Предполагается, что помимо турниров по хоккею в здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, в том числе виндсерфингу, а также концерты. Арена будет вмещать до 12 тыс. человек.

Центр градостроительных компетенций РАНХиГС разработал проект комплексного освоения территории, где будет находиться арена. Согласно плану, в окрестностях спортивного объекта разместится девять кварталов, а также спортивные и молодежные площадки смешанного пользования. Директор центра Ирина Ирбитская сообщила, что жилье, построенное в рамках проекта, будет ориентировано на студентов, а 30% площади займет пешеходно-парковая зона.

Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.