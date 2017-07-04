Городецкий: Ледовая арена в Новосибирске должна быть построена к сентябрю 2022 года

На заседании рабочей группы при губернаторе по строительству ледовой арены во вторник был представлен эскизный проект стадиона, концепция комплексного освоения территории на левом берегу Оби. Предполагаемые затраты на строительство арены на 11−12 тысяч зрительских мест предварительно оцениваются в 3,5−4 миллиарда рублей, еще около 3 миллиардов — вложения в инфраструктуру. Представитель выполняющей подготовку проекта к строительству компании «Парк чемпионов» сообщил, что открытый конкурс на выбор инвестора или пула инвесторов необходимо провести в сентябре-октябре этого года, иначе в 2022 году арену построить будет невозможно.

«Вижу здесь абсолютную выверенность по срокам. Мы не будем отступать… Сентябрь — срок подведения итогов конкурса, чтобы уже был инвестор, который будет приступать к проектированию и дальнейшей реализации проекта с тем, что к сентябрю 2022 года арена должна быть», — сказал Городецкий, отметив, что подготовка инфраструктуры, в том числе строительство станции метро «Спортивная», ляжет на федеральный и региональный бюджеты.

В то же время спикер совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев на заседании от имени городских депутатов заявил, что парламент считает неприемлемым строительство жилья на прилегающей к ледовой арене территории, что предусмотрено представленным проектом комплексного развития территории. «Горсовет в связи с этим не даст согласие на перезонирование земли из зоны объектов спортивного назначения в зону общественно-деловой застройки», — отметил он.

«Думаю, что проделана полезная профессиональная работа с точки зрения поиска модели. Рад, что абсолютное большинство высказалась за правильность с точки зрения проекта. Есть пока непереходящая позиция горсовета в рамках их компетенций. Поэтому считаю, что мы будем продолжать работу. Отказываться от еще нерешенного чемпионата было бы неправильно, а раз чемпионат, то обязательно должна быть арена, обновление инфраструктуры. Над этим будем дальше работать», — подвел итог губернатор.

В мае 2017 года в Кельне состоялось заседание конгресса IIHF, на котором была представлена заявка Новосибирска на проведение молодежного чемпионата мира-2023. Как ранее сообщал президент ФХР Владислав Третьяк, соперниками России в борьбе за право принять данный турнир являются США и Финляндия. Как ожидается, решение по месту проведения турнира будет принято в 2018 году.