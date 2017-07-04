«В НХЛ возможен локаут, поэтому СКА приобрёл права на Кузнецова»

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Федерация хоккея России подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Центром международной культуры Китая и Ассоциацией хоккея Китая.

В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому стороны будут оказывать друг другу всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнёров на российском и азиатском рынках. Был согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шёлкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.

Также стороны подписали соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги. Для подписания этого документа в Москву прибыла делегация из города Цзилинь, в котором будет базироваться новая хоккейная команда.

В мероприятии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок.

Первым слово взял президент ФХР Владислав Третьяк, заявивший о важности сотрудничества России и Китая.

— Мы подписали меморандум между российской федерацией хоккея и нашими китайскими партнёрами. Для нас это очень важно. Мы хотим развивать отношения с этой великой страной. Азиатское направление развиваем не только мы, но и ИИХФ. Президент организации Рене Фазель на совещаниях постоянно говорит, что хоккей нужно развивать по всему миру.

В КХЛ уже играет команда «Куньлунь Ред Стар», но ФХЛ проводит ещё и Высшую лигу. Там теперь будут играть две команды из КНР. Думаем, что передадим свой опыт китайским друзьям. Планируется устраивать семинары, обмены делегациями, заниматься развитием детского и юношеского хоккея, проводить мастер-классы знаменитых хоккеистов. Через год мы хотим сделать соревнование «Шёлковый путь». Это венец нашего партнёрства с Китаем. Там будут играть команды из Японии, Китая, Кореи. Ну и наши, конечно же. Турнир открыт для любых команд из любой точки планеты, — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг также рассказал о новом партнёрстве.

— Никаких конфликтов между календарём лиги и Кубка Шёлкового пути не будет, так как турнир будет создан на базе ВХЛ. На этой основе будет создана международная хоккейная лига, куда мы будем приглашать команды из Японии, Северной Кореи, Китая и других стран, такая паназиатская лига. Также мы открыты для обсуждения с европейскими странами, с командами из Финляндии, Чехии, Швеции, которые захотят участвовать в турнире, мы будем открыты для переговоров со всеми странами. Целью будет являться привлечение как можно большего числа команд в лигу и сохранение хоккея. Проект «Куньлунь Ред Стар» показал, что клуб, созданный в Китае, пробился в плей-офф. Задачи заключаются в сохранении спортивного уровня и в развитии хоккейной лиги. Всё финансирование — перелётов и всего остального — мы берём на себя совместно с нашими китайскими партнёрами, поэтому никаких дополнительных расходов для клубов ВХЛ не будет.

Рассказал Ротенберг и о клубных делах. Напомним, что функционер является вице-президентом СКА.

— Как прокомментируете отъезд Шипачёва и Дадонова в НХЛ?

— Мы хотим поблагодарить всех ребят, которые играли у нас в Санкт-Петербурге, за сборную России. Ребята отработали достойно, мы вместе побеждали. Добились результата, совместными усилиями с тренерами развили хоккеистов. Жизнь так сложилась, что они уехали.

У нас есть планы, мы строим свою историю. Сейчас самое основное — это Олимпиада. Идёт полноценная подготовка. 10 июля начинаются полноценные сборы. У главного тренера Олега Знарка будет возможность подготовить ребят, играющих в Петербурге. Физически, морально. Именно держа в уме Олимпиаду. Касательно остальных игроков, которые работают в других командах, могу сказать, что Олег Валерьевич постоянно с ними на связи. Та модель, которую пропагандирует Знарок, требует хорошего физического состояния. Приложено максимум усилий, чтобы игроки остались здесь.

С тем, кто вернулся, будем работать. У нас огромный потенциал, много молодых игроков. Идёт омоложение, задачи не меняются.

— Расстроили ли ФХР долгосрочные контракты Орлова, Кузнецова и Радулова?

— Это неправильное слово. Самое основное здесь — это то, что у нас есть программа, модель игры, тренерский штаб. Сильный менеджмент, чёткий план того, как мы действуем. Игроки выбрали продолжение карьеры за океаном, мы желаем им удачи. Но мы делаем свою программу. У нас игроки здесь, с которыми мы дальше будем работать и побеждать. Мы на них рассчитываем, ребята проявят себя. Многие возвращаются, ведутся переговоры. Калинин вернулся, есть Гавриков. Вернулся Любимов.

— Какие последние новости по Илье Ковальчуку и его контракту?

— Когда будут официальные новости, мы обязательно об этом объявим.

— По Якупову аналогичная ситуация?

— Да. Если будут новости, то мы вам их скажем.

— В чём смысл передачи прав на Евгения Кузнецова из «Трактора в СКА?

— Во-первых, хочу заявить, что информация о том, что мы купили права на Кузнецова до того, как «Вашингтон» продлил контракт с Евгением, не соответствует действительности. Те журналисты, которые так пишут, распространяют фейковые новости. С этим надо заканчивать. Права были приобретены 20 часов спустя подписания контракта Евгением в НХЛ. Почему? Объясняю. У них сложные отношения с профсоюзом. Возможен локаут. Мы обсуждали вопрос приобретения прав на Кузнецова с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Вложения, которые мы сделали в права на Кузнецова на случай форс-мажора, пойдут на развитие челябинского хоккея. А Евгений сможет приехать в Санкт-Петербург. Эти планы были у нас заранее в голове. Пользуясь случаем, хочется поздравить Кузнецова с таким серьёзным контрактом в НХЛ, который находится на уровне Сидни Кросби.

— Продолжается ли диалог с Александром Овечкиным?

— Конечно. Но вы же читаете прессу. Есть интервью комиссара НХЛ Гэри Беттмэна. 710 игроков в лиге, у каждого подписан контракт с клубом и самой организацией. Без разрешения НХЛ никто никуда не уедет. Если кто-то делает демарш, то это другой вопрос. На сегодняшний день у меня такой информации нет. Желание — это одно, а его реализация — другое. Наш девиз: «Меньше слов, больше дела». Рекомендую и вам следовать этой философии.

Председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок рассказал о целях на ближайшие сезоны. Нгок отметил необходимость подготовки к зимним ОИ-2022 в Китае.

— В 2022 году на зимних Олимпийских играх сборная Китая должна полностью состоять из собственных игроков. Мы создали команды, которые будут участвовать в ВХЛ, так как до уровня КХЛ они ещё недотягивают. Наша цель, чтобы наши хоккеисты показывали достойный уровень и могли выступать в КХЛ. Если бы мы не ставили задачи — выиграть Кубок Гагарина, мы бы не пригласили такого тренера, как Майк Кинэн.

Через год начнётся Кубок Шёлкового пути, и у нас будет две команды, наша цель, чтобы до 2022 года там было 8 или 10 команд из Китая. На данный момент в лиге есть две наши команды, и по нашему плану в следующем году также будут команды из Пекина, Шанхая, а также в дальнейших планах создание команд в южной части Китая — в Гуанчжоу, Гонконге. Наши планы — создание не одной команды в городе, а команд по всему Китаю. Мы также хотим продвигать хоккей во всём мире вместе с нашим российским партнёром.

И я думаю, нашими спонсорами будут компании не только из России и Китая, если американские и канадские компании, работающие у нас, хотят продавать свои марки, то они могут выступить спонсорами. Я лично считаю, что хоккей — это спорт без границ, вне зависимости того, что у каждого игрока есть своё гражданство. Как сказали господин Лун и наши председатели, один путь — это один поезд, и это нам поможет в понимании друг друга. Это одна из задач нашего центра по распространению культур, — сказал Нгок.