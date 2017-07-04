Третьяк: Развитие азиатского рынка является очень важным направлением для ФХР

Во вторник ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. В рамках соглашения было обговорено проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути», а также создание второй китайской команды в ВХЛ.

«Для нас очень важно развитие азиатского рынка в области хоккея, — сказал Третьяк журналистам. — У нас (с Китаем) большое сотрудничество в области хоккея, обмена тренеров, семинаров. В Пекине будут Олимпийские игры 2022 года, у них серьезные намерения. Мы, как друзья, протянули руку помощи и будем помогать Ассоциации хоккея Китая во всех областях. Нам это тоже очень интересно».

Председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян высоко отметил сотрудничество между двумя странами. «Создание “Кубка Шелкового пути” поможет нашим командам развиваться. Мы высоко ценим развитие хоккея в сотрудничестве с Россией. Мы хотим учиться у наших российских коллег, мы хотим развивать наш молодежный хоккей вместе», — заметил он.