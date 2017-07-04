Ротенберг: Все клубы ВХЛ примут участие в «Кубке Шелкового пути»

Во вторник ФХР, Центр международной культуры Китая и Ассоциация хоккея Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Соглашение об организации турнира, который будет проходить с сезона-2018/19, было подписано в рамках меморандума.

«Никакого конфликта с другими соревнованиями в условиях плотного хоккейного календаря нет. Проект будет создан на базе ВХЛ и в нем будут участвовать все клубы лиги. Мы будем приглашать туда команды из других азиатских стран, включая Японию и Корею, чтобы в будущем могла быть создана Паназиатская лига, — сказал Ротенберг. — При этом мы открыты для обсуждения участия в соревновании команд из европейских стран».

«Наша цель — привлечь в “Кубок Шелкового пути” как можно больше команд. Финансирование участия клубов в нем берет на себя ФХР с китайскими партнерами», — добавил Ротенберг.

По словам председателя совета директоров клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгока, до 2022 года в новом турнире должны принять участие порядка 10 китайских клубов.

«Сейчас у нас два клуба в ВХЛ. По нашему плану, со следующего года в новом турнире будут команды из Пекина, Шанхая, Синьцзяня, а также из южнокитайских городов Гуанчжоу и Сянгана», — подчеркнул Нгок.