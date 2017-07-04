Новосибирская область ожидает 2,7 млрд руб. из федбюджета для новой ледовой арены

«Затраты на инфраструктуру оцениваются примерно в 3,5 млрд рублей. На сегодняшний момент у нас есть подтверждение от Минспорта РФ, что комплексное освоение территории, региональный спортивный тренировочный центр по хоккею, а также универсальная спортивная арена могут быть поддержаны в размере 2,7 млрд рублей», — сказал Боярский.

Подразумевается, что на 40 гектарах земли на берегу реки Обь будет построена не только ледовая арена, но и жилой комплекс с объектами социальной инфраструктуры, а также станция метро.

Компания «Парк чемпионов» представила во вторник властям Новосибирской области эскизный проект многофункциональной арены. Ее общая площадь составит 35 тыс. кв. метров, высота — 34,6 метра. Более 600 кв. м помещений будет отведено для ХК «Сибирь». В проекте есть автономное тренировочное поле, которое будет работать независимо от основной арены.

Предполагается, что, помимо соревнований по хоккею, в здании будут проводиться соревнования по боксу, водным видам спорта, в том числе виндсерфингу, а также массовые концерты. Арена будет вмещать до 12 тыс. человек.

Развитие территории

Центр градостроительных компетенций РАНХиГС разработал проект комплексного освоения территории, где будет находиться арена.

«Мы запланировали на площадке девять разных кварталов, спортивные и молодежные площадки смешанного пользования. Жилье, построенное здесь, будет доступно, оно ориентировано на студентов. 30% площадки — пешеходно-парковая зона», — сообщила на заседании по видеосвязи директор центра Ирина Ирбитская.

Многофункциональная арена рассчитана на 150 массовых мероприятий в год. Жилая и коммерческая застройка территории запланирована на 16,8 тыс. человек.