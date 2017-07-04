Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛ
МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к возможному локауту в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в случае, если игроки не договорятся с лигой о новом коллективном соглашении. Об этом журналистам сообщил первый
вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
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Видимо, что-то случилось...
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Нынешнее коллективное соглашение, подписанное в январе 2013 года, заканчивается в 2023 году. Ранее профсоюз игроков отклонил предложение лиги продлить договор до 2025 года в обмен на участие хоккеистов на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.
«Там сложная ситуация, большой очень эскроу. По факту, игроки в НХЛ получают на руки 40 процентов от суммы своего контракта после вычетов
Эскроу — это фонд, контролирующий доходы игроков и рассчитанный на то, чтобы игроки получали не больше, чем их выделенный доход. Каждый игрок отчисляет из своей зарплаты по контракты в эскроу 16 процентов. Деньги возвращаются хоккеистам, если перечисления превысят эскроу.
В 2004 году НХЛ долгое время не могла договориться с профсоюзом об условиях коллективного договора, предлагая установить потолок зарплат для клубов.
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