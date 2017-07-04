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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30275969/
4 июля 2017, 12:12 | Хоккей: Россия | ТАСС

Ротенберг: Федерация хоккея России готова к возможному локауту в НХЛ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) готова к возможному локауту в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в случае, если игроки не договорятся с лигой о новом коллективном соглашении. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее профсоюз игроков НХЛ отклонил предложение лиги продлить договор до 2025 года в обмен на участие хоккеистов на Олимпиаде-2018. Увеличить
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Нынешнее коллективное соглашение, подписанное в январе 2013 года, заканчивается в 2023 году. Ранее профсоюз игроков отклонил предложение лиги продлить договор до 2025 года в обмен на участие хоккеистов на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

«Там сложная ситуация, большой очень эскроу. По факту, игроки в НХЛ получают на руки 40 процентов от суммы своего контракта после вычетов из-за налогов и эскроу, — сказал Ротенберг. — Понятно, что эскроу им возвращается, но это происходит каждый год в течение 5−10 лет. Со своей стороны мы готовы к любому повороту, в том числе и к тому, что игроки могут вернуться в Россию».

Эскроу — это фонд, контролирующий доходы игроков и рассчитанный на то, чтобы игроки получали не больше, чем их выделенный доход. Каждый игрок отчисляет из своей зарплаты по контракты в эскроу 16 процентов. Деньги возвращаются хоккеистам, если перечисления превысят эскроу.

В 2004 году НХЛ долгое время не могла договориться с профсоюзом об условиях коллективного договора, предлагая установить потолок зарплат для клубов. Из-за этого был полностью отменен сезон-2004/05, но в июле 2005 года игроки согласились на условия лиги и заключили коллективное трудовое соглашение. В сентябре 2012 года также был объявлен локаут (частичная или полная отмена сезона) из-за трудностей в переговорах по новому договору. Локаут завершился 12 января 2013 года, сезон-2012/13 был проведен в укороченном варианте.
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