На базе ВХЛ будет создана международная хоккейная лига

«Никаких конфликтов между календарём лиги и Кубка Шёлкового пути не будет, так как турнир будет создан на базе ВХЛ. На этой основе будет создана международная хоккейная лига, куда мы будем приглашать команды из Японии, Северной Кореи, Китая и других стран, такая паназиатская лига. Также мы открыты для обсуждения с европейскими странами, с командами из Финляндии, Чехии, Швеции, которые захотят участвовать в турнире, мы будем открыты для переговоров со всеми странами. Целью будет являться привлечение как можно больше команд в лигу и сохранение хоккея. Проект «Куньлунь Ред Стар» показал, что клуб созданный в Китае пробился в плей-офф. Задачи заключаются в сохранение спортивного уровня и в развитии хоккейной лиги. Все финансирование перелётов и всего остального мы берём на себя совместно с нашими китайскими партнёрами, поэтому никаких дополнительных расходов для клубов ВХЛ не будет.

Для нас самый основной принцип работы в сфере маркетинга — это совместная работа с нашими китайскими партнёрами, а также привлечение инвестиций в хоккей с точки зрения ВХЛ. И это говорит о том, что мы займёмся совместными усилиями в поисках спонсоров по всему миру. Это глобальный проект, конечно, в первую очередь мы смотрим в сторону Китая, мы будем вести переговоры с большими компаниями, банками и с крупными китайскими фондами. Также мы будем общаться со всеми другими странами, конечно, с нашими российскими партнёрами, также будем вести переговоры с западными и европейскими компаниями. Это глобальный проект, мы планируем запустить дорожную карту, в течении года мы детально проработаем все аспекты и через год, мы планируем запустить Кубок Шёлкового пути, который уже будет работать. Первый шаг для этого участие двух китайских команд в ВХЛ. Это прорыв, потому что за такое короткое время, нам удалось договориться с китайскими партнёрами, что доказывает интерес Китая к хоккею. Это конкретика, мы делаем свою работу, и на данный момент две китайские команды уже участвуют в лиге, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Ярослав Дехтярёв.