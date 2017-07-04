ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Был согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шёлкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.

Также стороны подписали соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги. Для подписания данного документа в Москву прибыла делегация из города Цзилинь, в котором будет базироваться новая хоккейная команда.