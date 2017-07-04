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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30274267/
4 июля 2017, 10:12 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая

Федерация хоккея России подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Центром международной культуры Китая и Ассоциацией хоккея Китая.

Федерация хоккея России подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Центром международной культуры Китая и Ассоциацией хоккея Китая. Увеличить
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В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Был согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шёлкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.

Также стороны подписали соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги. Для подписания данного документа в Москву прибыла делегация из города Цзилинь, в котором будет базироваться новая хоккейная команда.

В мероприятии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель Совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок.
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Новости Российского хоккея

ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР), Ассоциация хоккея Китая и Центр международной культуры Китая подпишут во вторник меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.
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