ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией хоккея Китая
Федерация хоккея России подписала меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества с Центром международной культуры Китая и Ассоциацией хоккея Китая.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В рамках мероприятия был подписан документ, согласно которому стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Был согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шёлкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд.
Также стороны подписали соглашение о вступлении второй китайской команды в состав участников чемпионата Высшей хоккейной лиги. Для подписания данного документа в Москву прибыла делегация из города Цзилинь, в котором будет базироваться новая хоккейная команда.
В мероприятии приняли участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter