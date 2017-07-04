Шведский нападающий «Авангарда» Сундстрем не досчитался в Омске своего багажа
Путешествие нового игрока «ястребов» не обошлось без приключений. Но он настроен оптимистически.
Сегодня, 4 июля в Омск прилетел шведский нападающий Юхан Сундстрем, новичок «Авангарда». Сразу после приезда в наш город выяснилось, что часть багажа не доехала.
— У меня
Также игрок отметил, что готов побеждать в «Авангарде».
— Я неплох на вбрасываниях, могу и шайбу забросить. Я показывал себя неплохо в Швеции, — подчеркнул хоккеист.
Спортсмен признался, что с нетерпением ждет начала тренировок в составе «Авангарда».
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