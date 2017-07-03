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3 июля 2017, 17:53 | Хоккей: Россия | Sports.kz

Жайлауов остается в «Торпедо»

Нападающий Талгат Жайлауов продолжит выступать в составе усть-каменогорского «Торпедо».

Нападающий <span class=error>Талгат</span> Жайлауов продолжит выступать в составе <nobr>усть-каменогорского</nobr> <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
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Воспитанник усть-каменогорского хоккея Талгат Жайлауов подписал односторонний контракт с «Торпедо» сроком на один год. Таким образом, Талгат Жайлауов останется в родной команде, и продолжить защищать цвета «Торпедо».

Талгат Жайлауов пополнил состав «Торпедо» в разгар прошлого сезона, и сыграл в 29 матчах регулярного чемпионата ВХЛ, забросив 14 шайб и записав в свой актив 9 голевых передач. При этом его показатель полезности составил «+10».

В Кубке Братины Талгат Жайлауов принял участие в 21 игре, набрал 8 очков (4 шайбы и 4 передач).

Талгат Жайлауов начинал профессиональную карьеру в «Казцинк-Торпедо», а в 2007 году перешел в «Барыс». В КХЛ в активе Талгата 372 матча (включая плей-офф), 66 шайб и 100 передач. В январе 2014 года Талгат Жайлауов принял участие в Матче звезд КХЛ.

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