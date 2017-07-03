ФХР хочет провести целевое тестирование игроков на допинг при поддержке IIHF и КХЛ

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Ранее сообщалось, что ФХР организует усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне. Процесс антидопинговой проверки федерация планирует запустить с сентября.

«В прошедшем сезоне дополнительная проверка игроков проводилась в рамках чемпионата КХЛ, лига заключала специальное соглашение с IIIHF и ВАДА (Всемирным антидопинговым агентством — прим. ТАСС), — сказал Курбатов. — У нас идет речь о целевом тестировании кандидатов в сборную, ФХР готова за это заплатить. Мы уже написали письма в международную федерацию и КХЛ о том, что хотели бы по этой же схеме организовать целевое тестирование кандидатов в сборную. Пока мы находимся на стадии переговоров, окончательного решения нет, но мы категорично и ясно заявили, что готовы это сделать».

По словам Курбатова, ФХР по вопросу тестирования кандидатов в олимпийскую команду находится на связи с Олимпийским комитетом России. «Была просьба ко всем сборным провести целевое тестирование кандидатов, чтобы они перед Олимпиадой имели свежие тесты и к ним не было бы вопросов», — добавил он.

Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.