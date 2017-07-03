Техосмотр для хоккеиста

Второй месяц лета — время усиленной подготовки к сезону для футбольных и хоккейных команд. Тренировки дважды в день, сон и питание помогают спортсмену выйти на игру в полной готовности.

Но этого недостаточно. Важная составляющая сборов заключается в углублённом медицинском осмотре. Кому доверить здоровье спортсменов высших достижений? Безусловно, клинике, «выросшей» с олимпийскими чемпионами — Клинике спортивной медицины в Лужниках.

Дважды в год профессиональные спортивные команды приезжают на углубленное медицинское обследование. Их сопровождает тренер, командный врач и зачастую фотограф, ведь событие достаточно значимое. Так, в коридорах Клиники «Лужники» можно встретить представителей футбольных, хоккейных, баскетбольных клубов «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Анжи», «Арсенал», «Динамо», «Енисей», «Химки», «Торпедо», «Факел». На сегодняшний день клиника допустила к сборам ФК «Тосно», молодежку и основу «футбольного «Спартака», молодежку «Локомотив», ФК «Химки», «Енисей», «Анжи», ХК «Алтант», «Авангард», «Химик», основу и молодежку хоккейного «Спартака».

Какие обследования проходят спортсмены, чтобы играть в предстоящем сезоне? Стандартный набор: анализы крови, рентген легких, осмотр всех врачей (терапевт, ЛОР, офтальмолог, кардиолог, травматолог, невролог, стоматолог), УЗИ всех органов, в том числе сердца, и, самое главное — функциональная диагностика. По результатам такого чек-апа спортивный врач допускает (или нет) спортсменов до тренировок и соревнований.

Почему функциональной диагностике уделяют особое внимание? Функциональное тестирование с газоанализом необходимо проходить представителям всех видов спорта (любители не исключение). Тестирование позволяет выявить скрытую патологию со стороны сердечно-сосудистой системы, что снижает риски внезапного ухудшения состояния спортсмена на тренировках и соревнованиях. Позволяет эффективно рассчитать весь план тренировок.

Тестирование позволяет определить: аэробную выносливость, уровень работоспособности, максимальное потребление кислорода (МПК), пороги анаэробного и аэробного обменов (ПАНО), скорость восстановления, время работы в зоне «закисления», максимальную частоту сердечных сокращений (ЧСС).

И, конечно, спортсмены любят функциональную диагностику за то, что можно посоревноваться. Так, на последнем цикле медобследований ХК «Спартак» ставил рекорды кабинета. Сначала шведский голкипер «Спартака» Маркус Свенссон достиг 16 минут, увеличив, таким образом, нагрузку почти в восемь раз по сравнению со стартовой. Рекорд Свенссона в итоге побил Денис Толпеко, который продержался 16 минут и 42 секунды.

Так, все спортсмены подошли к сезону в отличной форме — без лишнего веса и болезней, в отпуске себя не запускали. В клинику игроки пришли в отличном состоянии никаких проблем, препятствующих будущим нагрузкам нет.