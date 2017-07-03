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3 июля 2017, 13:10 | Хоккей: Россия | ТАСС

ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР), Ассоциация хоккея Китая и Центр международной культуры Китая подпишут во вторник меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

Согласно меморандуму, стороны будут оказывать всестороннюю поддержку в развитии и популяризации хоккея, включая обмен опытом, информационное сотрудничество, а также поиск рекламодателей, спонсоров и партнеров на российском и азиатском рынках. Будет согласован вопрос организации и проведения с сезона-2018/19 международного турнира «Кубок Шелкового пути» с участием российских и китайских хоккейных команд. Также стороны подпишут соглашение о вступлении второй китайской команды из города Цзилинь в состав участников Высшей хоккейной лиги.

В церемонии подписания соглашений примут участие президент ФХР Владислав Третьяк, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов, председатель Центра международной культуры Китая Лун Юй Сян, вице-председатель Ассоциации хоккея Китая Ванг Джи Ли и председатель совета директоров ХК «Куньлунь Ред Стар» Билли Нгок.
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