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2 июля 2017, 11:56 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Константин Симчук войдёт в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга»

Тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга» пополнит известный в прошлом вратарь Константин Симчук.

Андрей Евстафьев продолжит работу в клубе.

Симчук — воспитанник киевского «Сокола», завершил игровую карьеру в 2013 году. В России выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД, ЦСКА. Провёл четыре сезона в лигах Северной Америки. По окончании профессиональной карьеры Симчук перешёл на тренерскую работу. Работал ассистентом главного тренера в украинских клубах и национальных сборных страны. Вместе с главным тренером новокузнецкой команды Вадимом Шахрайчуком работал в киевском клубе «Дженералз», который в 2016 году завоевал серебряные медали чемпионата Украины.

«Металлург» исключили из числа участников КХЛ, команда будет выступать в ВХЛ. За девять сезонов в КХЛ новокузнецкая команда ни разу не попала в плей-офф.

Металлург Нк
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