Константин Симчук войдёт в тренерский штаб новокузнецкого «Металлурга»

Андрей Евстафьев продолжит работу в клубе.

Симчук — воспитанник киевского «Сокола», завершил игровую карьеру в 2013 году. В России выступал за «Спартак», «Салават Юлаев», «Сибирь», магнитогорский «Металлург», ХК МВД, ЦСКА. Провёл четыре сезона в лигах Северной Америки. По окончании профессиональной карьеры Симчук перешёл на тренерскую работу. Работал ассистентом главного тренера в украинских клубах и национальных сборных страны. Вместе с главным тренером новокузнецкой команды Вадимом Шахрайчуком работал в киевском клубе «Дженералз», который в 2016 году завоевал серебряные медали чемпионата Украины.