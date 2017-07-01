ХК «Трактор» расторг контракт с защитником Владимиром Денисовым

Защитник Владимир Денисов покидает ХК «Трактор», сообщение о расторжении контракта появилась на официальном сайте челябинского хоккейного клуба.

Игрок присоединился к «чёрно-белым» во время сезона 2015−2016 и провёл за команду 73 матча. За это время Денисов сделал три результативные передачи и забросил две шайбы.

Напомним, в мае текущего года «Трактор» покинули сразу четыре игрока: Николай Белов, Дмитрий Пестунов, Иржи Новотны и Дерек Рой.