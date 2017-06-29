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29 июня 2017, 15:24 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

В сезоне-2017/18 в ВХЛ могут сыграть два китайских клуба

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов рассказал, что в следующем сезоне ВХЛ могут принять участие два китайских клуба.

Первой стала команда «Куньлунь Рэд Стар Хэйлунцзян».

«Думаю завтра будут понятны участники следующего чемпионата ВХЛ, это зависит от позиции московского “Динамо”, от этого зависит Балашиха и Тверь частично. Плюс китайские товарищи должны дать конкретный ответ, они хотят сделать второй клуб недалеко от Харбина, будет выезд на два города», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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