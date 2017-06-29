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29 июня 2017, 14:52 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ФХР поставила сборным оценку удовлетворительно за сезон

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР, на котором подводились итоги сезона, заявил, что сборным поставлена удовлетворительная оценка за сезон-2016/17.

Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий <span class=error>Курбатов</span> после заседания правления <span class=error>ФХР</span> на котором подводились итоги сезона заявил что сборным поставлена удовлетворительная оценка за сезон-2016/17. Увеличить
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«Сборным за сезон поставлена оценка удовлетворительно, почти все в медалях, но это больше технический момент. Были приняты важные документы, о порядке подписания первого профессионального контракта, так, чтобы тренеры получали вознаграждение», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Внеочередная конференция Федерации хоккея России (ФХР) пройдет 12 октября в Москве. Об этом после заседания правления ФХР журналистам сообщил исполнительный директор федерации Дмитрий Курбатов.
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