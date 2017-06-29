ФХР поставила сборным оценку удовлетворительно за сезон

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«Сборным за сезон поставлена оценка удовлетворительно, почти все в медалях, но это больше технический момент. Были приняты важные документы, о порядке подписания первого профессионального контракта, так, чтобы тренеры получали вознаграждение», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.