ФХР поставила сборным оценку удовлетворительно за сезон
Исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов после заседания правления ФХР, на котором подводились итоги сезона, заявил, что сборным поставлена удовлетворительная оценка за сезон-2016/17.
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«Сборным за сезон поставлена оценка удовлетворительно, почти все в медалях, но это больше технический момент. Были приняты важные документы, о порядке подписания первого профессионального контракта, так, чтобы тренеры получали вознаграждение», — передаёт слова Курбатова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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