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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30228387/
29 июня 2017, 12:52 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

В Магнитогорске прошёл турнир памяти вратаря Сергея Земчёнка

В Магнитогорске второй год подряд проходил турнир по хоккею в валенках памяти вратаря Сергея Земчёнка.

За медали и Кубок сразились шесть команд: сборные ОСК и МРК, «Стальные топоры», «Стилл Аксес», «Белые Акулы» и коллектив «Тигры» — в нём выступают воспитанники школы-интерната «Семья».

Лучшим игроком нынешнего мемориала стал вратарь Евгений Ленешмидт — один из главных творцов триумфа «акул»: «хищники» выиграли финал у сборной МРК в один мяч. За это голкипер удостоился бонуса к золотой медали — титула МVP турнира.
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