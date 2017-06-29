В Магнитогорске прошёл турнир памяти вратаря Сергея Земчёнка
В Магнитогорске второй год подряд проходил турнир по хоккею в валенках памяти вратаря Сергея Земчёнка.
За медали и Кубок сразились шесть команд: сборные ОСК и МРК, «Стальные топоры», «Стилл Аксес», «Белые Акулы» и коллектив «Тигры» — в нём выступают воспитанники
Лучшим игроком нынешнего мемориала стал вратарь Евгений Ленешмидт — один из главных творцов триумфа «акул»: «хищники» выиграли финал у сборной МРК в один мяч. За это голкипер удостоился бонуса к золотой медали — титула МVP турнира.
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