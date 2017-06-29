Бобровский и Орлов сыграли в Новокузнецке с командой Ночной лиги

«Впечатления остались очень хорошие. Это тренировка в целях благотворительности. В прошлом году ребята выиграли лот — тренировку со мной и Димкой Орловым. Тем летом это осуществить не получилось», — сказал Бобровский.



«Всегда приятно вернуться домой, тёплые ощущения. В этом году я совсем маленько здесь пробуду, так складывается ситуация. Скоро поеду готовиться к сезону. В прошлом году разыгрывали мастер-класс от Сергея и меня. Ребята помогли детской школе, а сейчас мы все получаем удовольствие от этого занятия», — сказал Орлов.