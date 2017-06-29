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29 июня 2017, 11:08 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Бобровский и Орлов сыграли в Новокузнецке с командой Ночной лиги

Воспитанники новокузнецкого «Металлурга» вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Орлов приняли участие в тренировочном матче команды Ночной хоккейной лиги «Энергия».

Воспитанники новокузнецкого Металлурга вратарь Сергей <span class=error>Бобровский</span> и защитник Дмитрий Орлов приняли участие в тренировочном матче команды Ночной хоккейной лиги Энергия. Увеличить
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«Впечатления остались очень хорошие. Это тренировка в целях благотворительности. В прошлом году ребята выиграли лот — тренировку со мной и Димкой Орловым. Тем летом это осуществить не получилось», — сказал Бобровский.

«Всегда приятно вернуться домой, тёплые ощущения. В этом году я совсем маленько здесь пробуду, так складывается ситуация. Скоро поеду готовиться к сезону. В прошлом году разыгрывали мастер-класс от Сергея и меня. Ребята помогли детской школе, а сейчас мы все получаем удовольствие от этого занятия», — сказал Орлов.
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