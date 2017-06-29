Бобровский и Орлов сыграли в Новокузнецке с командой Ночной лиги
Воспитанники новокузнецкого «Металлурга» вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Орлов приняли участие в тренировочном матче команды Ночной хоккейной лиги «Энергия».
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«Впечатления остались очень хорошие. Это тренировка в целях благотворительности. В прошлом году ребята выиграли лот — тренировку со мной и Димкой Орловым. Тем летом это осуществить не получилось», — сказал Бобровский.
«Всегда приятно вернуться домой, тёплые ощущения. В этом году я совсем маленько здесь пробуду, так складывается ситуация. Скоро поеду готовиться к сезону. В прошлом году разыгрывали
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