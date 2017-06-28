Известный хоккейный тренер Старовойтов найден мертвым во Внуково

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27 июня известный хоккейный тренер Михаил Старовойтов был найден мертвым на стоянке московского аэропорта Внуково.

По информации СМИ, на теле специалиста не было замечено внешних следов насильственной смерти.

В данный момент по факту кончины 43-летнего Старовойтова проводится проверка.

Наставник работал сразу в двух видах спорта — и в бенди, и в хоккее. При этом специализировался он на женских командах.

Старовойтов в 2014 году окончил Высшую школу тренеров Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма по специализации хоккей с мячом и хоккей с шайбой.

«Для участия в первенствах России по хоккею с мячом при самом его непосредственном участии были по крупицам собраны и подготовлены команды «Славяночка» (2013 и 2014 года), «Смилодон» (2015 и 2016), «Балашиха» (2017). Участие «команд Старовойтова» обогащало соревнования по хоккею с мячом, расширяло его географию.

Многие его воспитанницы в составах юношеских и молодежных сборных России отстаивали честь страны на мировых форумах как по хоккею с мячом, так и с шайбой.

Среди них есть медалистки обоих чемпионатов мира, — сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

Отметим, что дочь Старовойтова Алена является одной из самых талантливых молодых хоккеисток страны, выступая в хоккее и в бенди.

Особую славу спортсменка получила в начале этого года — на женском чемпионате мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет, проходившем в Чехии, Старовойтова в составе российской команды завоевала бронзовые медали.

Однако наибольший резонанс в СМИ тому турниру придал даже не столько успех россиянок, сколько скандал, произошедший по окончании четвертьфинального матча против хозяек первенства (2:0).

В концовке той встречи, напомним, на льду произошла массовая драка, столь расстроившая местную публику, что на послематчевой церемонии чешские болельщики решили освистать гимн России.

Однако отечественные хоккеистки сделать этого им не дали, сплоченно исполнив гимн, а капелла, из-за чего некоторые недовольные фанаты хозяев смолкли.

В то же время в последние годы Михаил Старовойтов, как сообщает пресс-служба ФХМР, воспитывал своих дочерей (у тренера также осталась дочь Светлана) один, потеряв жену.

«Оставшись один — несколько лет назад у него умерла супруга, — всего себя посвятил воспитанию, в том числе и спортивному, дочерей. И его усилия не пропали даром.

Федерация хоккея с мячом России выражает искренние соболезнования Светлане и Алене Старовойтовым, родным и близким покойного, — говорится на сайте Федерации.

Добавим, что судя по странице Старовойтова в социальной сети Facebook, специалист увлекался футболом и являлся болельщиком московского «Спартака».

Так, к примеру, в мае этого года Михаил присутствовал на «Открытие Арене» в знаменательный для всех спартаковцев день — команда после встречи 29-го тура РФПЛ с «Тереком» (3:0) впервые за 16 лет получила трофей чемпионов России, и по такому случаю поклонникам красно-белых разрешили после поединка выбежать на поле.

Успел посетить тренер и Кубок конфедераций — последнее фото в его фейсбуке датировано 26 июня и сделано на матче между сборными Чили и Австралии (1:1), проходившем в Москве.