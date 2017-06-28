Всероссийский съезд хоккейных болельщиков в 2018 году пройдёт в Новокузнецке
Новокузнецкий «Металлург» сообщил, что всероссийский съезд хоккейных болельщиков в 2018 году пройдет в Новокузнецке.
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Об этом информирует официальный «твиттер» клуба. «Кузня» представила видеоролик о сути мероприятия.
В межсезонье «Металлург» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, в рейтинге лиги клуб занял последнее место. Команда выступит в ВХЛ. «Кузня» участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, но ни разу не попала в
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