ФХР: Документы «Кузни» прошли проверку, клуб допущен в ВХЛ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Документы, представленные хоккейным клубом “Металлург” (Новокузнецк) для прохождения процедуры допуска к участию во Всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд “Чемпионат Высшей хоккейной лиги”, прошли соответствующую проверку. Таким образом, новокузнецкий хоккейный клуб “Металлург” допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кузни».