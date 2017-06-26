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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30193726/
26 июня 2017, 15:10 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

ФХР: Документы «Кузни» прошли проверку, клуб допущен в ВХЛ

Федерация хоккея России сообщила, что новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» официально допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.

Федерация хоккея России сообщила что новокузнецкий хоккейный клуб Металлург официально допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18. Увеличить
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«Документы, представленные хоккейным клубом “Металлург” (Новокузнецк) для прохождения процедуры допуска к участию во Всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд “Чемпионат Высшей хоккейной лиги”, прошли соответствующую проверку. Таким образом, новокузнецкий хоккейный клуб “Металлург” допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кузни».

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