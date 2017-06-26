ФХР: Документы «Кузни» прошли проверку, клуб допущен в ВХЛ
Федерация хоккея России сообщила, что новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» официально допущен к участию в чемпионате Высшей хоккейной лиги сезона-2017/18.
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«Документы, представленные хоккейным клубом “Металлург” (Новокузнецк) для прохождения процедуры допуска к участию во Всероссийском соревновании по хоккею среди мужских команд “Чемпионат Высшей хоккейной лиги”, прошли соответствующую проверку. Таким образом, новокузнецкий хоккейный клуб “Металлург” допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона-2017/18», — сказано в сообщении на официальном сайте «Кузни».
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