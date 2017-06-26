Стал известен план предсезонной подготовки новокузнецкого «Металлурга»

Об этом информирует официальный сайт клуба.

Подготовку к сезону-2017/18 «Металлург» начнёт в Новокузнецке в первой половине июля (конкретное число станет известно после определения даты начала регулярного чемпионата ВХЛ). С 15 по 31 июля запланирован сбор в Сочи с проведением 29-го числа контрольного матча с одноимённой командой.



С 1 по 7 августа «Металлург» станет участником розыгрыша Кубка губернатора Нижегородской области. Соперниками новокузнечан станут «Спартак», Автомобилист, «Торпедо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».



20 и 24 августа планируется проведение контрольных матчей с «Соколом» в Новокузнецке и Красноярске соответственно.



С 27 по 31 августа «Металлург» примет участие в мемориальном турнире Шилова в Санкт-Петербурге. Соперниками должны стать питерское «Динамо», балашихинское «Динамо», «Ермак», «Сокол» и «Химик».