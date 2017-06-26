«Кузня» официально допущена для участия в чемпионате ВХЛ

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Об этом информирует клуб в своём «Твиттере». Клуб также сообщил, что в ближайшее время обнародует план предсезонной подготовки.

«Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, клуб занял последнее место в рейтинге, подготовленном КХЛ. Команда из Новокузнецка участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, ни разу не попала в плей-офф. Периодически перед запретом на переходы «Металлург» устраивал распродажи игроков. Руководство и тренерский штаб команды остались прежними.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">«Металлург» официально допущен к участию в чемпионате ВХЛ сезона 2017/18. Сегодня опубликуем план предсезонной подготовки команды. <a href="https://t.co/wqgl2OfFXD">pic.twitter.com/wqgl2OfFXD</a></p>— Металлург Нк (@MetallurgNk) <a href="https://twitter.com/MetallurgNk/status/879272927266566144">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>