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26 июня 2017, 12:59 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

«Кузня» официально допущена для участия в чемпионате ВХЛ

Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка допущен к участию в Высшей хоккейной лиге.

Хоккейный клуб Металлург из Новокузнецка допущен к участию в Высшей хоккейной лиге. Увеличить
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Об этом информирует клуб в своём «Твиттере». Клуб также сообщил, что в ближайшее время обнародует план предсезонной подготовки.

«Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, клуб занял последнее место в рейтинге, подготовленном КХЛ. Команда из Новокузнецка участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, ни разу не попала в плей-офф. Периодически перед запретом на переходы «Металлург» устраивал распродажи игроков. Руководство и тренерский штаб команды остались прежними.

Металлург Нк
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