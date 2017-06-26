«Кузня» официально допущена для участия в чемпионате ВХЛ
Хоккейный клуб «Металлург» из Новокузнецка допущен к участию в Высшей хоккейной лиге.
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Об этом информирует клуб в своём «Твиттере». Клуб также сообщил, что в ближайшее время обнародует план предсезонной подготовки.
«Кузню» исключили из числа участников Континентальной хоккейной лиги, клуб занял последнее место в рейтинге, подготовленном КХЛ. Команда из Новокузнецка участвовала во всех девяти сезонах КХЛ, ни разу не попала в
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