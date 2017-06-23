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23 июня 2017, 18:36 | Хоккей: Россия | Sports.kz

«Сарыарка» сохранила Ломако и Твердохлебова

Нападающие Олег Ломако и Сергей Твердохлебов остаются в стане «Сарыарки» на следующий сезон, хоккеисты продлили контракты с карагандинским клубом, сообщает пресс-служба «Сарыарки».

Нападающие Олег <span class=error>Ломако</span> и Сергей <span class=error>Твердохлебов</span> остаются в стане <span class=error>Сарыарки</span> на следующий сезон хоккеисты продлили контракты с карагандинским клубом сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> <span class=error>Сарыарки</span>. Увеличить
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Для Олега Ломако минувший сезон стал четвертым в составе карагандинцев, и проведя в прошедшем чемпионате в общей сложности 59 матчей, нападающий заработал 43 (27+16) балла.

Сергей Твердохлебов же проводил свой первый сезон в составе карагандинского коллектива, форварду удалось заработать 16 (8+8) очков в 48 играх.

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