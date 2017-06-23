«Сарыарка» сохранила Ломако и Твердохлебова

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Для Олега Ломако минувший сезон стал четвертым в составе карагандинцев, и проведя в прошедшем чемпионате в общей сложности 59 матчей, нападающий заработал 43 (27+16) балла.



Сергей Твердохлебов же проводил свой первый сезон в составе карагандинского коллектива, форварду удалось заработать 16 (8+8) очков в 48 играх.