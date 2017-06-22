«Салават Юлаев» хочет вернуть Александра Радулова
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проявляет интерес к звездному нападающему Александру Радулову, который до сих пор не имеет контракта на следующий сезон. По информации «Бизнес-Онлайн», руководство башкирского клуба найдет дополнительные финансовые средства, если игрок захочет вернуться в Уфу.
Напомним, что прошлый сезон Радулов провел в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс» и стал одним из лучших в составе, восстановив себе репутацию за океаном. Однако на сегодняшний день канадский клуб и хоккеист
В последнее время в СМИ появились слухи о том, что звездный форвард начал подумывать о возвращении в России. Зная характер игрока, этого исключать нельзя.
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