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https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30154405/
22 июня 2017, 11:27 | Хоккей: Россия | PROUFU.ru

«Салават Юлаев» хочет вернуть Александра Радулова

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проявляет интерес к звездному нападающему Александру Радулову, который до сих пор не имеет контракта на следующий сезон. По информации «Бизнес-Онлайн», руководство башкирского клуба найдет дополнительные финансовые средства, если игрок захочет вернуться в Уфу.

Напомним, что прошлый сезон Радулов провел в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс» и стал одним из лучших в составе, восстановив себе репутацию за океаном. Однако на сегодняшний день канадский клуб и хоккеист по-прежнему не договорились по новому соглашению. Сообщается, что Радулов хочет долгосрочный контракт на 5−6 лет с годовой зарплатой 8 миллионов долларов. «Монреаль» согласен с размером оплаты, но не со сроком.

В последнее время в СМИ появились слухи о том, что звездный форвард начал подумывать о возвращении в России. Зная характер игрока, этого исключать нельзя.
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