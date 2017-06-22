«Салават Юлаев» хочет вернуть Александра Радулова

Напомним, что прошлый сезон Радулов провел в клубе НХЛ «Монреаль Канадиенс» и стал одним из лучших в составе, восстановив себе репутацию за океаном. Однако на сегодняшний день канадский клуб и хоккеист по-прежнему не договорились по новому соглашению. Сообщается, что Радулов хочет долгосрочный контракт на 5−6 лет с годовой зарплатой 8 миллионов долларов. «Монреаль» согласен с размером оплаты, но не со сроком.

В последнее время в СМИ появились слухи о том, что звездный форвард начал подумывать о возвращении в России. Зная характер игрока, этого исключать нельзя.