Спорткомплекс включит в себя два соединенных теплым переходом здания, в которых расположатся ледовая арена и 8-этажная гостиница. Кроме того, предполагается обустроить парковки, спортплощадки и площадки для отдыха.

Напомним, работа на объекте была начата в 2012 году, но была заморожена до весны 2016 года. Тогда были проведены все подготовительные работы, откорректирована проектная документация на сооружение подъездов к будущему спорткомплексу, а также определен подрядчик непосредственно для строительства.

Сейчас уже на объекте разбит котлован, обустроено свайное поле под здания спорткомплекса и гостиницы, смонтирована подземная часть железобетонных конструкций всех зданий. Проложены сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации, продолжается устройство энергоснабжения и строительство подъездных дорог. Наполовину завершен монтаж наземной части конструкций, построен первый этаж гостиницы. В основном здании академии смонтированы железобетонные конструкции под трибунами ледовой арены, по периметру выстроены подпорные стены, идет монтаж несущих колонн основного корпуса, сообщила пресс-служба ХК «Авангард».

Сдать спорткомплекс планируют осенью 2018 года.