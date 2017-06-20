Он провёл 16 сезонов в составе команд СКА, СКА-«Амур», «Амур». Трёхкратный чемпион Вооружённых сил СССР, серебряный призёр чемпионата СССР в составе ЦСКА, победитель первенства России в высшей лиге сезона-1995/96, на протяжении многих сезонов — помощник главного тренера команд «Амур-2» и «Амурские Тигры», главный тренер юниорской команды «Амур» в сезонах 2015/16 и 2016/17.



Специалист определился со своим штабом. Тренером по работе с защитниками назначен Валерий Давлетшин, тренером команды — Андрей Киселёв. Тренером по работе с вратарями стал Александр Бызов. Алексей Рыщенков вошёл в штаб в качестве тренера по физической подготовке.