Ледовая арена имени Черепанова в Барнауле будет не снесена, а передана городу
МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ледовый стадион имени Алексея Черепанова в Барнауле не будет снесен, арена будет взята на баланс администрации города. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе аппарата управления спорта и молодежной политики Алтайского края.
Ранее
«На встрече с мэром было решено, что комплекс будет сохранен и взят на баланс города. В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию, — сообщили в пресс- службе. — Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города».
Воспитанник барнаульского хоккея Черепанов в составе «Авангарда» в 2007 году стал бронзовым призером чемпионата России и был признан лучшим новичком сезона. В составе сборной России Черепанов стал чемпионом мира 2007 года среди юниорских команд, серебряным (2007) и бронзовым призером (2008) молодежного чемпионата мира.
13 октября 2008 года во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» в Чехове у хоккеиста за три минуты до окончания игры остановилось сердце. Форвард скончался в больнице по причине острой сердечной недостаточности, вызванной миокардиопатией.
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