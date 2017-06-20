Ледовая арена имени Черепанова в Барнауле будет не снесена, а передана городу

Ранее интернет-портал «ВОмске.ru» сообщил, что спорткомплекс находится под угрозой сноса, поскольку деньги на его содержание закончились. Арена была построена на деньги, которые хоккейный клуб «Авангард» перечислил матери скончавшегося в 2008 году форварда команды Алексея Черепанова. Стадион представляет собой крытое сооружение с естественным льдом.

«На встрече с мэром было решено, что комплекс будет сохранен и взят на баланс города. В ходе рассмотрения вопроса передачи стадиона муниципальной структуре выяснилось, что земля была арендована у города, а арена работала без акта ввода в эксплуатацию, — сообщили в пресс- службе. — Без этого акта никто арену на баланс взять не может. Этот момент пытаются оперативно решить: все должно получиться, и комплекс возьмут на баланс города».

Воспитанник барнаульского хоккея Черепанов в составе «Авангарда» в 2007 году стал бронзовым призером чемпионата России и был признан лучшим новичком сезона. В составе сборной России Черепанов стал чемпионом мира 2007 года среди юниорских команд, серебряным (2007) и бронзовым призером (2008) молодежного чемпионата мира.

13 октября 2008 года во время матча чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» в Чехове у хоккеиста за три минуты до окончания игры остановилось сердце. Форвард скончался в больнице по причине острой сердечной недостаточности, вызванной миокардиопатией.