Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-russia/30121004/
19 июня 2017, 15:54 | Хоккей: Россия | Чемпионат.com

Анастасия Чистякова вернулась в команду ЖХЛ «Динамо СПб»

Хоккейный клуб «Динамо СПб» подписал контракт с защитником Анастасией Чистяковой.

Минувший сезон спортсменка провела в США, где играла за университетскую команду Detroit Belle Tire U19, выступающую в любительской хоккейной лиге. В сезоне-2015/16 в Женской хоккейной лиге Чистякова провела 24 матча за бело-голубых.

«Это был более чем полезный опыт, я провела около 70 игр за сезон, посмотрела на другой тренировочный процесс, поиграла на маленькой площадке. К тому же мы стали чемпионками штата и отобрались на национальный плей-офф — главный турнир сезона лиги, в которой я играла. Кроме того, в Америке я училась в языковом центре, изучала английский язык. Сейчас очень рада вернуться в родной коллектив. Весь этот год я следила за выступлением “Динамо СПб” и искренне радовалась завоёванной награде!» — сказала Чистякова.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Российского хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?