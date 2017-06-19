Анастасия Чистякова вернулась в команду ЖХЛ «Динамо СПб»
Хоккейный клуб «Динамо СПб» подписал контракт с защитником Анастасией Чистяковой.
Минувший сезон спортсменка провела в США, где играла за университетскую команду Detroit Belle Tire U19, выступающую в любительской хоккейной лиге. В сезоне-2015/16 в Женской хоккейной лиге Чистякова провела 24 матча за
«Это был более чем полезный опыт, я провела около 70 игр за сезон, посмотрела на другой тренировочный процесс, поиграла на маленькой площадке. К тому же мы стали чемпионками штата и отобрались на национальный
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